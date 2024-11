Március végén jön az Atomfall

A Rebellion bejelentette, hogy valóban nem kell sokat várniuk a rajongóknak az Atomfall megjelenésére, a túlélésre koncentráló akciójáték ugyanis a hírek szerint jövő márciusban érkezik minden platformra.

Hogy pontosabbak legyünk,PC-n, PS4-en, PS5-ön, Xbox One-on és Xbox Series X/S-en egyaránt, és miközben az előrendelések már élnek, tudni kell továbbá, hogy a játék a Game Pass kínálatába is felkerülhet majd.Sőt, nemcsak Standard, hanem Deluxe kiadásban is lecsaphatunk az Atomfall ra, ami nem 60, hanem 80 dollárba kerül majd, és ezért az összegért cserébe három, napos korai hozzáférést, a Enhanced Supply Bundle tartalmat, valamint egy később érkező sztori kiegészítőt is tartalmaz.

Nézd nagyban ezt a videót!