Nyílt világú lövöldéhez keres fejlesztőket a Blizzard

Az év elején, illetve májusban röppent fel, hogy a Blizzard egy be nem jelentett StarCraft shooteren dolgozhat, most pedig nyilvánosságra került, hogy állásokat hirdetnek egy "közelgő nyílt világú lövöldözős játékhoz".

Több pozíciót, köztük társtervezői igazgatói, vezető tervezői és vezető tervezői pozíciót hirdettek meg egy még be nem jelentett projekthez. Azjátékra" utal, de sajnos a leírások nem tartalmaznak további részleteket a játékról.Az év elején a Bloomberg újságírója, Jason Schreier Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment című könyvében azt állította, hogy egy új StarCraft shooter van fejlesztés alatt a Blizzardnál. Majd májusban megjelentek álláshirdetések, a leírásokban küldetések, harci MI és PvE is szerepelt, így könnyen lehet, hogy a két projekt ugyanaz.