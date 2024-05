Egy be nem jelentett játékon dolgozik a Blizzard

A Diablo IV: Vessel of Hatred és a World of Warcraft: The War Within idén megjelenik és nem sokkal a rejtélyes túlélőjátékának törlése után úgy tűnik, hogy egy új Blizzard-játék van készülőben.

Mindez úgy derült ki, hogy a Blizzard karrieroldalán jelenleg egy "be nem jelentett játékhoz" tartozó állások jelentős része olvasható, amelyet a cég maga úgy ír le, hogy "következő nagyszerű játékuk". Így vélhetően ez egy teljesen új projekt lesz, nem pedig a StarCraft 3, vagy World of Warcraft 2.A kreatív igazgatói szerepkör mellett kiemelendő, hogy keresik a narratív igazgatót, a vezető művészeti igazgatót, a vezető koncepciótervezőt, a vezető játékmenet-tervezőt, a vezető animátort, a vezető harci tervezőt, valamint a küldetések és a harci mesterséges intelligencia tervezési igazgatóit.Ezek elég standard beosztások, de a küldetések és a harci MI azt sugallja, hogy hangsúlyt kap a PvE is, mindenesetre ez, így nem valószínű, hogy egyhamar látni fogjuk, pontosan mi is ez.