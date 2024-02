Nyárra csúszott a Earth Defense Force 6 rovarirtós lövölde megjelenése

A kiadó D3 és a fejlesztő Sandlot már évek óta dolgozik az Earth Defense Force franchise következő nagy címén, de úgy tűnik, még néhány hónapot várnunk kell, hogy újra megküzdhessünk a rovar megszállókkal.

Az Earth Defense Force 6 többszöri csúszás után 2024 tavaszán jelent volna meg, de most elhalasztották és a tervek szerint a nyári szezonban érkezik. A késés oka a játék "gyártási ütemtervének felülvizsgálata", úgy döntöttek az a helyes döntés, ha hagynak időt azAz Earth Defense Force 6 már jó pár éve fejlesztés alatt áll, 2020 júniusában elindult a honlapjuk, közben jött egy gameplay előzetes is, ami olyan rajzfilmszerűnek tűnt, mint amilyen a franchise mindig is volt. Tavaly októberben jelölték meg a 2024 tavaszi megjelenést, ez tolódott most nyárra.