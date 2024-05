Nyáron kezdhetjük a szezont az EA Sports College Football 25-ben

Miután több mint másfél évvel ezelőtt bejelentették, hogy készül az egyetemi futball videojáték-sorozat visszatérése , az EA Sports végre kiadta az első hivatalos gameplay trailert a College Football 25-höz.

Az előzetes bemutatja a látványt és első pillantásokat az olyan visszatérő játékmódokra, mint a Road to Glory, a Dyanasty és az Ultimate Team. Az EA felfedte azt is, hogy lesz egy Team Builder, ez pont az, amire gondolunk: létrehozhatjuk saját egyetemi csapatunkat és a Play Now, illetve a Dynasty-ben használhatjuk.Az EA szerint a 134 egyetemi csapaton túl az egyedi bevonulások, rivalizálások, ikonikus helyszínek, stadionok teszik egyedivé a játékot. Az EA Sports College Football 25 , a Deluxe Editiont, vagy az MVP Bundlet megvásárlók három nappal korábban jutnak hozzá.

