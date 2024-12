Nyáron jön a Dying Light: The Beast

Dying Light: The Beast 2025 nyarán jelenik meg, erősítette meg a Techland, a megjelenési ablakot a The Game Awardson bemutatott új trailer végén árulták el, amely alább megtekinthető és PC-re, Xbox Onera, Xbox Series X/S-re, PS4-re és PS5-re jön.

Az augusztusban bejelentett Dying Light: The Beast eredetileg a Dying Light 2 Stay Human történet DLC-jének tervezték. "De két évnyi munka után a mérete és a terjedelme annyira megváltozott, hogy önálló, önálló élménnyé fejlődött" - írja a Techland.A The Beast cselekménye Kyle Crane körül forog, aki az első játék főszereplője volt és az eredeti játék egyik befejezése alapján megfertőződött. Az elmúlt 13 évet fogságban is töltötte, köszönhetően aHősünk küldetése, hogy megtalálja azokat, akik bebörtönözték és bosszút álljon a rajta végzett brutális kísérletekért. A Dying Light 2 Stay Human Ultimate Edition tulajdonosai számára ingyenesen elérhető lesz a The Beast, amikor nyáron megjelenik.

