Nosztalgiára invitál minket a Generation Zero ötödik évfordulós videós kedvcsinálója

Öt hosszú év telt el a Generation Zero megjelenése óta és ezen alkalmat megünnepelve kaptunk egy nagyon hangulatos, nosztalgia videót, amely összefoglalja a múltban érkező tartalmi frissítéseket.

A lopakodásra és az akcióra fokuszáló nyílt világú FPS alkotás - melyben a- évről évre rengeteg újdonsággal várta a játék szerelmeseit. A kooperatív lehetőségnek köszönhetően, akár barátaink oldalán is részesei lehettünk ezen kalandnak, így picivel könnyebben vághattunk neki a veszélyes küldetéseknek. No de várjunk csak! Miért is beszélünk múlt időben? A Generation Zero egy - a mai napig - hangulatos és jó alkotás, így Ti is bármikor kipróbálhatjátok a fegyverviselési tudásotokat. Generation Zero Playstation 4-en, Xbox One-on és PC-én is elérhető. Ha nem olvastátok volna tesztünket, akkor erre a linkre kattintva tudjátok pótolni. Az ötödik évforduló alkalmából készült videót pedig alább tekinthetitek meg.

Nézd nagyban ezt a videót!