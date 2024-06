Nextgen konzolokra is jön a Marvel Rivals című hősalapú lövölde

A Marvel Games és a NetEase bejelentette a hamarosan érkező Marvel Rivals platformjait, a szuperhősös, csapatalapú ingyenes PVP-lövöldözést a PC mellett PlayStation 5-re és Xbox Series X|S-re is megkapjuk a megjelenéskor.

A Marvel szerint a NetEasea már említett platformokra. Kiderült az is, hogy két ikonikus karakter, Venom és Adam Warlock is csatlakozik majd a 19 játszható hőshöz, akikkel a multiverzum Marveles helyszínein csatázhatunk majd.A játékot még márciusban jelentették be és egy 6v6-os, harmadik személyű akcióra számíthatunk, többek között velük: Fekete Párduc, Doctor Strange, Groot, Hulk, Vasember, Magneto. A karakterpárokhoz különböző képességeket is feloldhatunk majd, a környezet pedig dinamikus és rombolható lesz.

