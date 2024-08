Nem nyírhatunk majd ki random NPC-ket a Star Wars: Outlaws-ban

Star Wars: Outlaws a Grand Theft Autohoz nagyon hasonló hírnév- és körözési rendszerrel rendelkezik majd, ennek ellenére Kay nem ölhet meg, bánthat, vagy rabolhat ki véletlenszerű NPC-ket, ha megpróbáljuk, egyszerűen nem fog történni semmi.

Ha a Star Wars: Outlaws -ban bűncselekmény elkövetésén kapnak, egy hatalmas Wanted szimbólum villog majd a képernyőn és a Birodalom megpróbál levadászni. A játékmenetet bemutató trailerben is láthattunk egy momentumot ebből és kiderült, hogy ez a mechanika nagyjából annyira hasonlít a GTA-ra, amennyire csak lehet.Most a GamesRadar+ és a YouTuber JorRaptor is megosztotta néhány benyomását, miután négy órán keresztül kipróbálhatták. Az egyik ilyen megállapítás, hogy, bár ha belegondolunk, ez nem olyan nagy meglepetés.Az Outlaws egy sokkal barátságosabb játék és Kay Vess nem olyan őrült, mint Niko Bellic vagy Trevor Phillips, de ez azt is azt jelenti, hogy az NPC-k nem olyan interakcióképesek, mint a GTA-kban. Az első beszámolók szerint úgy tűnik, hogy csak az ellenséges NPC-ket lehet megtámadni és kirabolni, például a frakciókban lévőket.

