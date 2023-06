Nem kapja meg a kimaradt tartalmakat a Star Wars: KOTOR 2 Switchen

A Star Wars: Knights of the Old Republic II Switch portja nem kapja meg a fejlesztő Aspyr Media által a megjelenéskor ígért, ingyenes Restored Content DLC-t - jelentette be a cég tegnap, helyette vigaszdíjként játékkulcsokat kínálnak.

Update on the Restored Content DLC pic.twitter.com/P0TQtJsgRc ? Aspyr (@AspyrMedia) June 3, 2023

Az Aspyr által készített KOTOR II Switch portja kevésbé volt teljes a megjelenéskor, a fejlesztő elismerte, hogy tisztában volt a problémákkal és a következő hónapban kiadott egy javítást. A későbbi frissítések sem oldották meg a problémákat, most pedig márDLC-t sem.Bejelentették, hogy ingyenes videojáték-kulcsot biztosítak azoknak, akik a Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords-ot Switch-en megvásárolták a bejelentés előtt. Így hozzá lehet jutni a KOTOR 2 PC-s változatához, illetve Switch-en a KOTOR 1-hez, The Force Unleashedhez, Republic Commandohoz, Episode I Racerhez, illetve a Jedi Knight Academy I és II-höz.