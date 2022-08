Hosszú évek után friss tartalmakkal bővül a KOTOR 2

Bármennyire is megdöbbentő, de megszámlálhatatlanul sok év után az Aspyr nemrégiben úgy döntött, hogy friss tartalmakkal bővíti az egyik legismertebb Star Wars-játékot, a knights of the Old Republic 2-t.

Az örömünk azért ne legyen teljes, az újdonságot nem mindenki kaphatja meg - legalábbis első körben -, hiszen a játék közelmúltban megjelent Nintendo Switch-es változatához harangoztak be most egy új DLC-t, ami The Sith Lords Restored Content címmel érkezik és akár tetszik, akár nem,A bővítmény korábban kivágott tartalmakra épül, aminek részeként egy vadonatúj küldetést ismerhetnek meg a rajongók, a főszerepben egy HK-47-es droiddal, de állítólag a DLC hozzáad egy alternatív befejezést is a játékhoz, sőt elérhetővé válnak új dialógusok, valamint bónusz küldetések is. Bár modként ezek a tartalmak a PC-s verzióhoz is elérhetők, azért a kényelmes játékosok nevében reméljük, ez a csoport sem marad ki majd a bővítmény örömeiből.