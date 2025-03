Neil Druckmann szétzúzta a The Last of Us Part 3-hoz kapcsolódó pletykákat

Bár sokan fellelkesültek, amikor napvilágot néhány izgalmas pletyka a The Last of Us Part 3-hoz kapcsolódóan, azonban bármennyire is hangzott jól a dolog, Neil Druckmann most mindent szétzúzott.

A Naughty Dog egyik atyaúristene a ComicBook munkatársainak mondta el, hogy már a széria első részét is úgy kezdte el, hogy az lesz az utolsó játéka, amit el tud készíteni, hiszen tudatosult benne, hogy mindannyian öregszünk, és korlátozott időnk van arra, hogy mire fordítjuk a maradékot.Ennek ellenére mégis elkészült a folytatás, sőt az Uncharted 4 is, jelenelg azonban egészen más dolgok kötik le a figyelmét, így, nincs és nem is lesz kapacitása egy ideig mással foglalkozni.Mint hozzátette, a The Lastof Us Part 2-t is úgy zárták le, hogy nem kell folytatást készíteniük, ha nem akarnak, de azért Neil nyitva hagyta a kérdést és a csillagok állására bízta a franchise jövőjét.