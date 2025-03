Új szereplőkkel térhet vissza a The Last of Us Part 3

A televíziós sorozat rávilágított arra, hogy óriási potenciál van a The Last of Us franchise-ban, így a videojátékra is lenne igény, most pedig érkezett is hozzá kapcsolódóan egy izgalmas pletyka.

Bár a Naughty Dog minden erejével az Intergalactic projekten dolgozik, azonban Deniel Richtman szerint ez csak a látszat, a bennfentes szerint ugyanis titokban készül a The Last of Us Part 3, méghozzá olyannyira, hogy a háttérben már elkezdődött a szereplők válogatása, a legnagyobb érdekesség pedig az lesz, hogy szinte csak új karakterekre épül majd a játék.Az eddigi történetfolyam tehát nem folytatódik,egy régi viktoriánus kori házban egy poszt-apokaliptikus város szélén. A történetben lesz egy Val nevű férfi, aki a csapat vezetője lesz, valamint Gracie, egy fiatal nő, és szóba került valamiféle hatalmi harc is, de jelenleg ez minden, amit tudunk. Egészen izgalmas pletyka így elsőre...