Négy új szereplővel bővült az HBO-s The Last of Us sorozat

Az HBO-s tévésorozat, a The Last of Us négy új szereplővel gyarapodott a második évadra, Danny Ramirez, Tati Gabrielle, Ariela Barer és Spencer Lord csatlakozott a Variety értesülései szerint.

Danny Ramirez (Top Gun: Maverick, A Sólyom és a Tél Katonája) fogja játszani Mannyt, egy hűséges katonát, aki attól fél, hogy cserbenhagyja a barátait, amikor a legnagyobb szükségük lenne rá. Tati Gabrielle (Te, Sabrina hátborzongató kalandjai) lesz Nora, egy katonai orvos, aki a múltja bűneivel való megbékélésért küzd.Ariela Barer (Hogyan robbants csővezetéket, Runaways) fogja játszani Melt, egy fiatal orvost, Spencer Lord (Riverdale, Family Law) pedig Owent alakítja majd, egy harcost. Azt pedig még januárban jelentették be, hogy Kaitlyn Dever (Éretlenségi) megkapta Abby, Young Mazino (Balhé) pedig Jessie szerepét a