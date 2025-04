Mozi-, vagy sorozatadaptációt kaphat az Astro Bot

Az HBO-s The Last of Us tévésorozatának sikerén felbuzdulva a Sony most több, a tulajdonában lévő videojáték-IP-t szeretne moziba, vagy tévésorozatként adaptálni, a legújabb ötletük nem más, mint a többszörösen díjnyertes platformjáték, az Astro Bot.

A PlayStation Productions vezetője, Asad Qizilbash a Variety-nek adott interjújában elmondta, "feltétlenül"a PlayStation egyre növekvő adaptációs listájára. Eddig 10 ilyen projekt van, az HBO-s The Last of Us, az Amazon God of War-sorozata, a Horizon Zero Dawn Sony-filmadaptációja, a Helldivers 2 filmadaptációja és még sok más.Qizilbash kifejtette a folyamatát, hogyan lesz valamiből adaptáció: a jó fogadtatás és a díjak jó előjelek, de néha van olyan IP, amelynek nagyszerű története van és az alkotó nagyon szeretné adaptálni. Ha már a témánál vagyunk: a The Last of Us 2. évadának premierje már itt van a kanyarban, április 14-én debütál a Maxon.