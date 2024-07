Miután leállították a The Crew szervereit, modderek hoznák vissza a játékot

A Ubisoft döntése, hogy leállítja a The Crew versenyjáték szervereit, nagy csapást jelentett a közösségnek, elkötelezett modderek egy csoportja pedig úgy döntött, hogy saját kezébe veszi az ügyet és elkezdte újraalkotni a szükséges hátteret az elindításhoz.

A rajongók által vezetett, The Crew Revival kódnéven futó projekten egyelőre öten dolgoznak és nagyjából azonnal elkezdték a munkát, amint a Ubisoft tavaly decemberben bejelentette a leállítást. A csapat azért mentené meg a The Crew t, mert egyedül is játszható, vagyis a Ubisoft "mesterségesen kényszerítette ki" az állandó online kapcsolatot.Ha sikerül a fejlesztés, a The Crew ugyanaz a játék marad, mint ami volt, csak afog csatlakozni, vagy egy helyi szerverhez, ami nálunk fut, ha úgy döntünk, hogy offline játszunk.A csapat még nem tudja pontosan, hogy a The Crew Revival szerverei mikor lesznek elérhetőek a nagyközönség számára, de remélik, hogy minden készen lesz a The Crew 10. évfordulója előtt, ami idén decemberben lesz. Ha tető alá tudják hozni, akkor ingyenes lesz az új szervereket használata és újra lehet szelni az utakat.

Nézd nagyban ezt a videót!