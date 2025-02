Minőségi, 30-40 órás RPG lenne a The Blood of Dawnwalker

Mivel a videojátékok látszólag egyre hosszabbak, a The Blood of Dawnwalker t fejlesztő Rebel Wolves egy fontos kérdésre válaszolt: a Cyberpunk és a The Witcher alkotóinak új játéka 30-40 órás időkeretbe fog beleférni.

A Rebel Wolves kreatív igazgatója, Mateusz Tomaszkiewicz a GamesRadar+-nak elmondta, hogy a The Blood of Dawnwalker 30-40 órás lesz és kitért a fejlesztés egyéb részeire is. Például, ami anézzük, mert ebből indulunk ki, a The Witcher 3 minőségi szintjéről."Felhívta rá a figyelmet, ők jelenleg egy kisebb stúdió és ez az első projektjük, ezért valami kisebbet építenek most. Elárulta, hogy a The Witchernél 100+ órát céloztak meg, de szerinte sokan 200, 300 órát játszottak vele, amit őrültségnek nevezett. The Blood of Dawnwalker első igazi ízelítőjét januárban kaptuk meg, de a megjelenési dátumot még nem erősítették meg.