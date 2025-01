Vámpíros dark fantasy lesz a The Witcher fejlesztőinek új játéka, a The Blood of Dawnwalker

A Rebel Wolves bemutatta új akció RPG-jét, a The Blood of Dawnwalker t, amely egy alternatív tizennegyedik században játszódik, ahol a feudális főurak hatalmát erős vámpírok egy csoportja döntötte meg.

A stúdiót a The Witcher 3: Wild Hunt rendezőjével, Konrad Tomaszkiewiczel együtt alapították meg és a The Blood of Dawnwalker a Rebel Wolves saját, sötét fantasy sagájának első része lesz. A fejlesztők által "narratív sandbox akció RPG-nek" nevezett játékot Unreal Engine 5-tel készítik és a Bandai Namco adja ki PS5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re.Mi a fiatal Coent irányíthatjuk, aki a nappal és éjszaka határán jár, nem teljesen emberként, de nem is teljesen vámpírként 30 nappalunk és éjjelünk lesz, hogy megmentsük a családunkat, bosszút álljunk a hűbérurunkon és legyőzzük, aki elénk áll.Tomaszkiewicz azt emelte ki, hogy egy: a fő- és mellékküldetések között nincs éles határ, az idő egy erőforrás, mely minden küldetéssel egyre csak fog. Így lehetetlen minden történet végére érni a határidő előtt, így teremtve egyedi végigjátszást minden alkalommal.

Nézd nagyban ezt a videót!