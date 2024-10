Mindössze három nap alatt elérte az 1 millió eladott példányt a Silent Hill 2 Remake

Várható volt, hogy a megjelenéskor hatalmasat megy majd a Silent Hill 2 Remake , de azt talán a Konami sem gondolta volna, hogy rögtön az első napokban egymillió fölé ugranak az eladási adatok, márpedig pontosan így történt.

A kiadó elmondása szerint ugyanis a Bloober Team által fejlesztett klasszikus horrorkaland feldolgozása mindösszea leszállított fizikai példányokkal és az eladott digitális kópiákkal együtt.Azon túl, hogy ez egy derekas teljesítmény, mi biztosak vagyunk abban, hogy a Silent Hill 2 Remake eladásai ennél sokkal magasabb szinteket is megüthetnek majd a jövőben, kezdésnek azonban ez is jó előjel arra vonatkozóan, hogy érdemes lehet a kiadónak újabb Silent Hill feldolgozásba fektetnie.A játékot mi is kiválóra értékeltük, a Game Channel tesztjét ide kattintva lehet elolvasni.