Mindenki megnyugodhat, továbbra is készül a Beyond Good & Evil 2

Az utóbbi időben számos projektet jegelt vagy elcsúsztatott a francia csapat, viszont nemrégiben mindenkit megnyugtattak, a rekord ideje fejlesztés alatt álló kalandjuk, a Beyond Good and Evil 2 továbbra is készül, nincs veszélyben a projekt jövője.

Mostanában eléggé rosszul áll a Ubisoft szénája, hiszen a francia kiadó a vártnál gyengébben teljesítő Mario + Rabbids Sparks of Hope és a Just Dance 2023 eladásai miatt három projektet is kénytelen volt jegelni, emellett a régóta tologatott Skull & Bones megjelenését is eltolták ismételten. Ezek után senki sem csodálkozott volna azon, ha a 2009-ben bejelentett Beyond Good & Evil 2-t is végleg elkaszálták volna a franciák, szerencsére nem így tették.A francia kiadó szóvivője ugyanis a pcgamesn kérdésére válaszolva megnyugtatott mindenkit, az elmúlt napok történései nem érintik a játék fejlesztését,. Új infókat viszont nem kaptunk a játékkal kapcsolatban, csupán egy újabb ígéretet, miszerint a fejlesztők gőzerővel dolgoznak a projekten. Remélhetőleg tényleg így van és hamarosan láthatunk majd valamit a hosszú ideje tartó munkájuk gyümölcséből.