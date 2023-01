Tovább csúszik a Skull & Bones megjelenése, emellett több projektet is jegelt a Ubisoft

Lassan már kabaréba illő, ami a Skull & Bones háza táján történik, a Ubisoft ismét elcsúsztatta a kalózos kaland megjelenését, a tavalyi csalódást keltő eladások miatt pedig több, eddig még be nem jelentett projektet is végleg elkaszált a francia vállalat.

Lehetséges, hogy valami karib-tengeri átok ül a Skull & Bones című kalózos multiplayer kalandon, aminek még tavaly november 8-án kellett volna megjelennie, majd eltolták a megjelenést 2023. március 9-re. Nos úgy tűnik, hogy tovább csúszik a hajós lövölde, ami a legutolsó infók szerint valamikor. Jó hír viszont, hogy a megjelenés előtt lesz egy bétateszt, amire nem is kell sokáig várnunk.A kiadó a friss pénzügyi jelentésében arról számolt be, hogy a vártánál gyengébben teljesített a Mario + Rabbids Sparks of Hope és a Just Dance 2023, emiatt a Skull & Bones-t elcsúsztatták, valamint három, eddig még be nem jelentett projektet végleg jegeltek. Minden figyelmüket a nagy címeikre fordítják, idén többek között az Assassins Creed Mirage és a Avatar: Frontiers of Pandora is érkezik a franciáktól, valamint meglepetésekkel is készülnek 2023-ban.

