Megújult formában tér vissza az Alone in the Dark széria

Az 1992-es gótikus horrorjáték, az Alone in the Dark újragondolása egy vadiúj előzetessel mutatkozott be, a látottak alapján pedig visszatérünk majd a sorozat gyökereihez, visszaköszön a nyomasztó, kísérteties atmoszféra.

A THQ Nordic a tegnapi Digital Showcase eseményen rántotta le a leplet a készülő Alone in the Dark játékról, a széria rajongó pedig örülhetnek, hiszen az új rész a nagy elődök nyomdokait fogja követni, az eredeti rész egyfajta "újragondolása" lesz., szabadon bebarangolhatjuk majd a kúriát, tárgyakat gyűjtünk, fejtörőket oldunk majd meg és természetfeletti rusnyaságokkal fogunk szembekerülni.Az új rész természetesen több lesz, mint egy szimpla remake, új helyszínekkel és bejárható területekkel (többek között egy kísértetjárta temetővel és egy kitermelés alatt álló olajmezővel) egészíti ki a játszóterünket, ezáltal többszörösére növelve a játékidőt is.A történet során két választható karakter közül választhatunk majd, Jeremy Hartwood unokahúgát, Emilyt és a legendás magánnyomozót, Edward Carnbyt irányíthatjuk majd a játék során. A cselekmény viszont mindkét karakter esetében más lesz, szóval érdemes lesz kétszer is végigvinni az új részt.Pontos megjelenési dátummal sajnos még nem tudunk szolgálni, az viszont biztos, hogy az Unreal Engine 4-es alapokra épített külső nézetes túlélőhorror játék PC-re, PlayStation 5-re és Xbox Series X|S konzolokra fog érkezni.

