Megjött az első gameplay a F1 24-ből

Az EA SPORTS ma egy új gameplay trailert adott ki a F1 24 -hez, amely a tervek szerint május 31-én jelenik meg, az új videó öt frissített pályát mutat be a 2024-es szezonból, köztük egy visszatérőt is.

A több mint 13 perces felvételekmutatnak be öt pályán. Ezek a Spa-Francorchamps, Monaco, Silverstone, Lusail International és Shanghai International, valamint a játék egyéb részleteibe is bepillantást enged a trailer.Amit már tudunk , hogy karrier módban a 20 versenyző egyikeként játszhatunk, vagy választhatunk egy saját versenyzőt, illetve egy legendás versenyzőt is. Korábban az autók kezelhetőségének átdolgozását is bejelentették, amelynek célja, hogy az autók érzése és viselkedése a 2024-es F1-es autók tükörképévé váljon.

