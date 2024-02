Jön a F1 24

Az Electronic Arts és a Codemasters bejelentették, hogy idén is folytatják majd a népszerű autóversenyzős sorozatot, így érkezik a F1 24 , ami a tervek szerint még tavasszal beroboghat közénk valamennyi fontosabb platformra.

A készítők célja ugyanis, hogy, ami PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt megérkezhet, ha pedig teljes egészében szeretnénk megismenri az alkotást, akkor áprilisig várnunk kell majd rá, lévén akkor tervezi a kiadó a formális bemutatót.Természetesen egy trailer már most megtekinthető a F1 24 -ről, sőt azt is tudjuk már, hogy lesz egy vadonatúj karrier mód, de EA Sports Dynamics Handling név alatt egy egészen új, realisztikusabb fizikára épülő irányítás is társul a sorozathoz, ami remélhetőleg jól sül majd el. Hamarosan minden kiderül!

