Megható módon emlékeznek Ken Blockra a GTA V játékosai

A rali-karrierje és a különböző versenyjátékokban való szereplése mellett, - úgymint Need for Speed, Forza Horizon, DiRT, - Block YouTube-csatornájáról is ismert volt, ahol videókat készített a gymkhanáról, egy rendkívül fejlett vezetési stílusról. A 2014-ben kiadott Gymkhana Seven című videóban Block a los angelesi utcákon figyelemre méltó bravúrokat mutatott be, élete és karrierje előtt tisztelegve a Grand Theft Auto V játékosok egy részeA videóban Block jellegzetes "Hoonigans" autóihoz hasonló kialakítású és színezésű járműveket használtak, egyik rajongó azt írta: "Ez csodálatos és több, mint egy nagyszerű emberhez illő. Ken, nyugodj békében." Ez egy részletes és rendkívül professzionálisan elkészített tisztelgés a néhai motorversenyző előtt, aki extrém sportokban is részt vett, mint például gördeszka és snowboard és megalapította a DC Shoes márkát.