Megerősítették, az Elder Scrolls VI után jöhet a Fallout 5

A Bethesda következő projektjei, a The Elder Scrolls VI és a Fallout 5 sem rendelkeznek megjelenési időponttal, most a stúdió megerősítette, hogy először a Skyrim folytatása érkezik, majd a következő Fallout.

Todd Howard, a Bethesda Game Studios igazgatója és vezető producere egy friss interjúban elmondta, a Bethesda jelenleg a Starfield frissítésekre és az Elder Scrolls VI fejlesztésére koncentrál, így a. A téma természetesen annak kapcsán merült fel, hogy a Fallout tévésorozat hatalmas sikernek örvend.Howard hozzátette, rengeteget dolgoznak még mindig a Fallout 76-on és látják a közösséget, hogy nagyon sokan csatlakoznak a játékhoz és mintegy újra felfedezik maguknak. Hogy a Steamen kilőttek a Fallout játékok, arról mi is írtunk , mindemellett a különböző modok is rekordokat döntögetnek, főleg a Fallout 4-hez és New Vegashoz.