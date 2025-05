Megerősítették a kiszivárgott megjelenési dátumot a Mafia: The Old Country-hoz

A gameplay trailer mellett ma a 2K elárulta a játék 50 eurós árát (20.200 forint) is, a fejlesztő Hangar 13 pedig azt írta, a Mafia: The Old Country egy, amely könnyen feldolgozható a felhasználók szokásos live service játékai mellett.David Ismailer, a 2K elnöke kiemelte, komoly közönsége van a lenyűgöző történeteknek, amelyek nem igényelnek hatalmas időt és az új Mafia könnyen kiegészítheti a többi, tartósabb címüket. Mafia: The Old Country -t tavaly jelentették be a Gamescomon, a Mafia 3 és a Mafia: Definitive Edition stúdiója, a Hangar 13 készíti, a sorozat első Unreal Engine 5-ös játékaként.

