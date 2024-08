Bejelentve a Mafia: The Old Country

Végre folytatódik a népszerű Mafia-sorozat, a 2K Games és a Hangar 13 ugyanis bejelentették, hogy jön a Mafia: The Old Country , amely egy klasszikus maffiatörténet lesz az 1900-as évek Szicíliájának brutális alvilágával a középpontban.

A PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt megjelenő alkotás valamikor 2025-ben érkezik, túl sok információnk azonban egyelőre még nincs róla, arra viszont már most mérget vehetünk, hogy, és remélhetőleg egy átfogó mozgókép is napvilágot láthat.Most ugyanis még csak egy teaser trailert tudunk mutatni a Mafia: The Old Country -ról, ami egy dologban biztosít minket: a hangulat tekintetében maximális autentikusságra, realizmusra és egy gazdag történetre számíthatunk majd az új Mafiától.

