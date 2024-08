Még a Tokyo Game Show előtt fény derülhet a Like a Dragon fejlesztőinek új játékára

A Ryu Ga Gotoku jövő hónapban tart egy online bemutatót, amely vélhetően a Ryu Ga Gotoku következő címeivel kapcsolatos híreket is tartalmazni fogja, erre szeptember 20-án számíthatunk, még a TGS 2024 előtt.

A Like a Dragon fejlesztője még nem jelentette be, hogy pontosan mit mutatnak be a stream során, ugyanakkor a stúdió nemrég azt állította, hogy a következő címüket a 2024-es Tokyo Game Show-n fogják leleplezni. További információk nem ismertek a játékról és arról sem, hogy melyik franchiseból lesz.A Tokyo Game Show 2024-et Chiba városában rendezik szeptember 26-29. között és a kiállításra negyedmillió látogatót várnak. Lehetséges, hogy az RGG program során, erről korábban egyébként azt mondták , hogy meglepődünk majd rajta.

Nézd nagyban ezt a videót!