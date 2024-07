A Like a Dragon fejlesztői ősszel mutathatják be új játékukat

A hónap elején, az Anime Expo rendezvényen a Ryu Ga Gotoku csapata kijelentette , hogy a következő címükön a rajongók "meglepődnek" majd, most a stúdió nemrégiben lezajlott élő stream adásában is szóba került a téma.

Sok információ nem ismert a készülő játékról és arról sem tudni semmit, hogy melyik franchise-ból lesz, azonban azt most elmondták, hogy a következő címüket. A Tokyo Game Show 2024 Chiba városában lesz szeptember 26-29. között és negyedmillió látogatót várnak.A Like A Dragon franchise legújabb darabja, a Like A Dragon: Infinite Wealth az év elején jelent meg (a Game Channel tesztje itt ) és elég jó fogadtatásban részesült. Nyár elején pedig bejelentették az élőszereplős sorozatot, amely az Amazon Prime Videon debütál október 25-én az első három epizóddal.