Még a Star Wars Jedi: Survivor is jobban fogyott, mint az Outlaws

A Ubisoftnak mostanában sok bakija volt, de talán a Star Wars: Outlaws az egyik legnagyobb, ugyanis 2024-ben a VGC szerint az Outlaws-ból kevesebbet fogyott Európában, mint a Star Wars Jedi: Surviorból, ráadásul csak az év negyvenhetedik legkelendőbb játéka volt az öreg kontinensen.

A Disney átvétele óta elég nehezen találnak egymásra a nézők és a franchise, ez úgy tűnik, a videojátékokra is átragadt. Múlt héten Christopher Dring, iparági veterán arról írt a VGC-n, hogy a Ubisoftnak egy tripla-A nyílt világú Star Wars-játékként biztos sikert kellett volna aratnia, de nem így történt.Az eladási adatok azt mutatják, hogy az Outlaws jelentősen alulteljesített, amit a Ubisoft maga is elismert. Az talán kevésbé ismert, hogy mennyire rosszul teljesített egy másik, nemrég megjelent Star Wars-játékhoz, a Jedi: Survivorhoz képest.Dring szerint az Outlaws-ból, bár van néhány felmentő körülmény. A Jedi: Survivor egész évben elérhető volt, míg az Outlaws augusztusban jelent meg , illetve előbbinek volt egy last-gen újrakiadása is, ami egy kicsit fellendíthette az eladásokat.