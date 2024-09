A Star Wars: Outlaws rendezője csalódott az értékelések miatt

A Ubisoft nyílt világú sci-fi kalandja, a Star Wars: Outlaws átlagpontszáma egy kicsit alacsonyabb az értékelési skálán és ez a fejlesztő Massive Entertainment számára "egy kicsit csalódásnak" bizonyult.

Kicsit csalódott vagyok a Metacritic miatt; természetesen a sajtó és a kritikusok elismerése nagyon fontos számunkra, de a játékosok valóban kapcsolódnak ahhoz, amit csináltunk. [...] Ez egy olyan élmény, amihez hasonlót még nem láttunk a Star Warsban, ami lehetővé teszi, hogy belépjünk ebbe a világba és élvezzük a virtuális turizmust.

A GamesRadarnak adott interjújában Julian Gerighty szerint a csapat "szó szerint elérte a csillagokat" az Outlaws-szal, a játék eddigi vegyes fogadtatása ellenére. A kreatív igazgató bátorságot merít abból, hogy a játék kapcsolatot teremtett a közönséggel, még akkor is, ha nem minden sajtótermék volt teljesen odáig érte.A vezető így fogalmazott:Gerighty az Outlaws hosszú távú jövője mellett is elkötelezte magát és a fejlesztő azt mondta, hogy "soha nem hagyja abba a fejlesztést" (valljuk be, egy nap azért megszűnik a támogatás), a Massivenak látszólag nagy tervei vannak az űrkaland jövőjével kapcsolatban.