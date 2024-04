Maximálisan kihasználja majd a PS5 kontroller tulajdonságait a Sea of Thieves

Hivatalosan is beléptünk a Sea of Thieves PS5-ös megjelenésének hónapjába és az érkezés előtt a Rare elárult még néhány hasonlóságot és különbséget az Xbox-os verzió és a PS-es változat között.

Első ránézésre többnyire minden ugyanaz: a PS5-tulajdonosoknak egy Microsoft-fiókot kell használniuk, hogy megoszthassák a fejlődésüket a platformok között, valamint PlayStation Plus-előfizetéssel kell rendelkezniük ahhoz, hogy online játszhassanak. A játék PS5-ön 4K, 60FPS sebességgel fut, az Xbox Series X-szel való paritás elérése érdekében pedig opcionálisan 1080p, 120FPS teljesítményű üzemmód is elérhető.Ami a különbségeket illeti, a Sea of Thieves nem meglepő módon, például a haptikát, az adaptív ravaszt, valamint a beépített mikrofont és hangszórót. Viszont az exkluzív PS5-ös előrendelési és zárt béta tartalmak nem használhatóak Xboxon: tehát például az Xbox Series X|S megjelenéséhez kapcsolódó Duke hajó kozmetikumok nem lesznek használhatók PS5-ön.Amit még tudunk, hogy az Xbox és PC felhasználók a crossplayen keresztül csatlakozhatnak majd a PS5 játékosokhoz, bár lesznek dedikált PS5 szerverek is azok számára, akik inkább egy platformhoz ragaszkodnának. Az előrendeléseket elnézve, a Sea of Thieves egyértelműen hatalmas siker lesz a Sony konzolján is.

Nézd nagyban ezt a videót!