Az Xbox Game Studios sokak nagy meglepetésére bejelentette, hogy még idén tavasszal PS5-re is megjelenteti korábban PC- és Xbox-exkluzívként megismert kalózos játékát, a Rare fejlesztésében megvalósult Sea of Thieves -t.

A játék először 2018-ban jelent meg PC-re és Xbox One-ra, majd 2020-ban Xbox Series X/S-re is berobogott,, ami minden eddig megjelent frissítést és bővítményt tartalmaz majd a rajongók legnagyobb örömére. Sea of Thieves -ben egy hatalmas világban kalandozhatunk, lakatlan szigeteket, víz alatti királyságokat és hatalmas kikötővárosokat ismerhetünk meg, miközben hajónk fedélzetén megtapasztalhatjuk majd, hogy milyen is egy igazi kalóz élete.

