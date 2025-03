Már jövő héten itt lesz a Monster Hunter Wilds első nagyobb frissítése

Monster Hunter Wilds közeledik az első hónapjához, a Capcom pedig egy új trailert dobott ki, amely a szörnyvadászat első ingyenes tartalmi frissítését mutatja be - igaz, több dolgot már lehetett tudni , de a legfontosabb most derült ki, az április 3-i megjelenés.

A Title Update 1láthattunk és most visszatér, hogy megnehezítse a dolgunkat. A 21. szinttől lesz elérhető és az erdőben, Kanyával való beszélgetéssel lehet feloldani, valamint Rey Dau egyik változatával is megküzdhetünk április 30. és május 21. között.A sztorimód befejezése után újra szembe szállhatunk Zoh Shiaval 50. szint fölött, pihenni pedig jön a Grand Hub nevű közösségi hely új tevékenységekkel. Az Appearance menüből Alma ruháját is meg lehet majd változtatni és klasszikus gesztusokat szerezhetünk be ingyen a boltból.

