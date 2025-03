A Capcom bejelentette, hogy március 25-én, azaz holnap szeretné majd lerántani a leplet - délután 3 óra magasságában - a Monster Hunter Wilds első nagy tartalmi frissítéséről, amely április elején roboghat be a rajongókhoz.

Az első csomag, aki vadászható szörnyként a tiltott földre invitálja majd a rajongókat, de mellette még számos más olyan extra is érkezik, amiért érdemes lesz követni az eseményeket.A nagy frissítéshez egy nyúlfarknyi teaser is érkezett, amely már prezentálja néhány pillanat erejéig az egyik új rémséget, de további részletekkel majd holnap szolgál a Capcom, így remélhetőleg a megjelenési dátumról is lerántják a leplet.

Nézd nagyban ezt a videót!