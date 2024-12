Már jött is az első javítás az Indiana Jones and the Great Circlehöz

Megérkezett az Indiana Jones and the Great Circle első frissítése, amely PC-n és Xboxon is elérhető, a különböző javítások mellett PC-n a teljes sugárkövetést (path tracinggel) is tartalmazza az Nvidia GPU-k számára.

