Már egy sztori DLC is szóba került a Warhammer 40,000: Space Marine 2-höz

A Space Marine 2 hatalmas sikert aratott és gyorsan a Steam eddigi legtöbbet játszott Warhammer-játéka lett , most az IGN-nek adott interjújában a Saber Interactive kreatív vezetője beszélt a játék jövőjéről.

Tim Willits elárulta, a játék igazgatója, Dmitry Grigorenko javasolt néhánylehetne. Állítása szerint a jövőben sem fognak csalódást okozni a Warhammer-rajongóknak és egy lehetséges Space Marine 3-ról is elmélkedett.Vagyis a Sabernek újra együtt kell működnie a kiadó Focus Entertainmenttel és a Games Workshop-pal, hiszen annyi különböző frakció van, vannak más történetek is, amelyek érdekesek lehetnek. Azt nem tudni, hogy a Sabernek mennyi időbe telik egy teljes bővítmény elkészítése, de az biztos, hogy legkorábban a jövő év második felében jelenhet meg bármi is.