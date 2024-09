A Space Marine 2 lenyomta az összes Warhammer-játékot a Steamen

Warhammer 40,000: Space Marine 2 tegnap mindenki számára elérhetővé vált és egyből egy hatalmas rekordot ért el: már a megjelenés első napján a franchise legtöbbet játszott címe lett.

A Space Marine 2 már most a Steamen találhatótudhatja magáénak, amely elérte a 225.690 felhasználót. Ez egy hétfő este történt, így könnyen lehet, hogy a hétvégén a játék túlszárnyalja ezt a már most is lenyűgöző rekordot.A korábbi csúcsot a Total War: Warhammer 3 tartotta 2022 óta, a játékosok száma 166.754 fő volt, most a Space Marine 2 ezt még 58.936 játékossal megfejelte. E sorok írásakor a hatodik legfelkapottabb játék a Steamen, a 24 órás csúcsot tekintve pedig a hetedik a Valve áruházában.