Magához képest gyengén teljesít a Destiny 2 a Steamen

Destiny 2 játékosainak száma a Steamen mindig is gyorsan csökkent november utolsó heteiben, nincsenek érdekes tennivalók, idén azonban rekordalacsonyra esett az aktív felhasználók száma.

Amikor a Lightfall DLC idén megjelent, a Destiny 2 megdöntötte a havi játékosainak a számát, ennek ellenére jött egy kidolgozatlan kampány, egy közepes raiddel és egy gyenge első szezonnal. A SteamCharts szerint a: 57.551 csúcsjátékos az elmúlt 30 napban, az átlag 33.593.A Bungie elbocsátásai 45 százalékos bevételkiesést okoztak, ami komoly gondot is jelenthettek volna, ha nem állna mögöttük a Sony - vélekedett a Destiny 2 bennfentes Paul Tassi. Ez lehet az egyik oka a visszaesésnek, a másik a The Final Shape, a Light and Darkness Saga befejezésének a késése. Az eredetileg februárra tervezett új bővítmény belső források szerint most már jövő júniusban jelenik meg.

