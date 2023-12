Lost Records: Bloom & Rage címmel jön a Life is Strange fejlesztőinek új kalandja

A Life is Strange eredeti fejlesztője egy vadonatúj, történetközpontú játékot mutatott be a The Game Awards során, a Don't Nod játékát tinédzser főszereplők, a jól ismert irányítás és érzelmes történet jellemzi.

A cím 1995 nyarán játszódik és négy középiskolai barátot követ nyomon: Swann, Nora, Autumn és Kat. A történet aztán 27 évet ugrik előre és aa rég eltemetett titokkal, amelyek miatt megígérték, hogy soha többé nem beszélnek egymással".Az eredeti Life is Strange a múlt hónapban átlépte a 20 milliós játékosszámot, nyolc évvel a megjelenése után, így nem meglepő, hogy a fejlesztők visszatérnek ahhoz, amihez értenek. A Lost Records: Bloom & Rage PC-re, PS5-re és Xbox Series S/X-re érkezik valamikor 2024-ben.

