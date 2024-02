Lenyűgözően fest a húszéves Need for Speed Underground 2 RTX moddal

Láttunk már néhány ígéretes korai modot az Nvidia RTX Remixen keresztül, de ez a legújabb talán mindet felülmúlja, ugyanis a Need for Speed Underground 2 nagyot profitál a megvilágítás átdolgozásából.

Az egyik legjobb versenyjáték megjelenése óta 20 év telt el , a Need for Speed Underground 2 esztétikailag is nagyszerű volt és most, egy frisstündököl. A közzétett videón jól látszik, jót tesz a tuning a játéknak, főleg, hogy esély sincs a remakere.Az MxBenchmarkPC ezt a modot egy RTX 4080-on futtatva 30-50 fps közötti sebességet tudott elérni 4K és 1440p felbontásban is, DLSS 3.5 engedélyezésével, különböző minőségi beállítások használatával. Az RTX Remix mod megerősíti azt, hogy mechanikailag ezek a játékok még mindig rendben vannak, csak a látványnak kell egy kis finomítás, hogy újra életre keljenek.A játékok RTX Remixen keresztül történő futtatásához a legjobb grafikus kártyákra van szükség, mindenesetre aki kipróbálná, az a ModB ről tudja letölteni az Underground 2-höz való fájlokat.

Nézd nagyban ezt a videót!