Lemondtak róla, hogy az Unknow 9 egy nagy franchise legyen

Játszottál az Unknown 9: Awakening gel, amikor tavaly októberben megjelent? Ha nem, akkor nem vagy egyedül, ugyanis kevesen próbálták ki a Reflector Entertainment akció-kalandjátékát, amelyet a Bandai Namco adott ki.

A Reflector Entertainment főnöke, Herve Hoerdt bejelentette, hogy a játék nem érte el az eladási várakozásokat, ami azt jelenti, hogy a játék univerzumát nem igazán fogjuk megismerni részletesebben. Úgy fogalmazott, a megjelenés teljesítménye meg sem közelítette a várakozásokat és mind pénzügyi, mind egyéb szempontEz azt is jelenti, hogy a stúdióban leépítések várhatóak, bár Hoerdt nem részletezte, hogy ez hány munkahelyet érint. Végül hozzátette, a Bandai Namco Entertainment Europe továbbra is befektet a "nyugati tartalmak létrehozásába a globális közönség számára".A csalódást keltő eladások nem meglepőek, tesztünkben azt írtuk: rettenetes karaktermodellek és animációk jellemezik az Unknown 9: Awakening et, a rejtőzködés pedig totál felesleges, sőt 2024 egyik legrosszabb játékának ítéltük.