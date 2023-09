Lehet, hogy Freddy Fazbearhez is eljuthatunk a Dead by Daylight-ban

Miután a játékosok évekig találgatták, hogy a Five Nights at Freddy's crossover valaha is eljöhet-e a Dead by Daylight hoz, a fejlesztő egy Redditen tartott kérdezz-felelek során reményt adott a Freddy Fazbear rajongóknak.

Annak ellenére, hogy minden idők egyik legnépszerűbb horrorjátékáról van szó, a Dead by Daylight játékosai mindig is megosztottak voltak abban a kérdésben, hogy a Five Nights beleillik-e ebbe az univerzumba és hogy egyáltalán lehetséges-e, hiszen a sorozat eddig nem sok crossoverben vett részt.Ez a jövő hónapban csak fokozódni fog a mozifilm miatt, most pedig Redditen Dead by Daylight csapata részt vett egy kérdezz-feleleken. Ezen a NasserMX nevű felhasználó megkérdezte: a Five Nights at Freddy's a közeljövőben valaha is megjelenik a Dead by Daylight ban? Erre Dave Richard, a Dead by Daylight vezető kreatív igazgatója a "Soha ne mondd, hogy soha!" választ adta.Ez egy meglehetősen egyszerű és rövid felelet, de úgy tűnik, a fejlesztőcsapat nem zárta ki annak lehetőségét, hogy Freddy Fazbear a jövőben csatlakozzon a játékhoz. Ettől függetlenül a válasz alapján szinte biztos, hogy aalatt.