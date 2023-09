Megkapta második előzetesét a Five Nights at Freddy's mozifilm

Újabb hangulatos előzetes látta mneg a napvilágot a sokak által várt Five Nights at Freddy's mozifilmről, mely élőszereplős formában tárja elénk a rövid időn belül kultuszjátékká vált alkotás sötét élményét.

A Josh Hutcherson főszereplésével érkező mozifilm az alábbi felvétel alapján mind a hangulat, mind a történet, mind a többi tulajdonság tekintetében kiválóan hozza az elvárható szintet, és meglepően autentikusan, sőt kellő alázattal viseltet az eredeti játékokra.A Five Nights at Freddy's mozifilmaz amerikai mozikban, de nem sokkal később Magyarországon is elérhetővé válik majd - természetesen magyar szinkronnal, ahogy kell. A magyar cím pedig nem lett megvariálva: Öt éjjel Freddy Pizzázójában.

Nézd nagyban ezt a videót!