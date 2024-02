Lassan összeáll a The Last of Us Part 3 koncepciója

Amilyen nagyszerűen sikerült a második rész, nem túl meglepő, hogy a Naughty Dog csapata olyan sokáig ül a The Last of Us harmadik epizódján, hiszen Neil Druckmann nemrégiben arról beszélt, hogy évekig nem is volt ötlete arra, miként tovább.

Ez derült ki legalábbis a Grounded 2: Making The Last of Us Part 2 címmel bemutatott dokumentumfilm utolsó jeleneteinek egyikéből, ahol Neil maga beszél arról, hogy szerinte még egy fejezete biztosan van ennek a történetnek, noha sokáig ez sem volt biztos, hiszenMint Neil kiemelte, az első és a második játék is nagyon határozott koncepció mentén épült fel, miközben a történetet is össze tudták kötni. A fejében formálódó harmadik rész pontosan ezt a vonalat követi, így koncepcionálisan és a sztori szempontjából egyaránt illik majd a képbe.