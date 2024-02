Eredetileg a Bloodborne inspirálta a The Last Of Us Part 2-t

Kiderült, hogy a The Last Of Us Part 2 -t Neil Druckmann eredetileg egy nagy, nyitott világú játéknak szánta a Bloodborne inspiráció alapján - mindez a YouTube-on nemrég közzétett dokumentumfilmben hangzott el.

A Grounded II Making The Last of Us Part II című videó részletes betekintést nyújt abba, hogyan állt hozzá a fejlesztő a folytatáshoz és milyen kihívásokkal küzdött meg. 17:45-nél néhány fejlesztő elmagyarázza, hogy Neil Druckmann "nagyon ambiciózus" volt abban, hogy a The Last Of Us Part 2 a lehető legjobban eltérjen az eredeti játéktól.Ehhez sok inspirációt merítettek a Bloodborneből és a fejlesztés első négy-öt hónapjában a The Last Of Us Part 2 egy általa inspiráltkoncentrált. Később sok ötletet elvetettek, bár a végleges játékban még mindig láthatjuk az eredeti dizájn elemeit.A dokumentumfilm végén Druckmann azt állította, hogy szerinte a The Last of Us történetének valószínűleg lesz még "egy újabb fejezete" - bár a The Last of Us Part 3 aligha lehet meglepetés bárkinek, talán csak a bejelentés időpontja a kérdés.

