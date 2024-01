A The Last of Us Part 2 elkészüléséről is lesz dokumentumfilm

Annak idején nagy izgatottsággal vetettük bele magunkat abba a dokumentumfilmbe, amit a Naughty Dog csapata Grouned: The Making of The Last of Us címmel hozott tető alá a legelső videojátékhoz - méghozzá valamikor 2014-ben.

A mintegy 85 perces filmecske nagyszerűen bemutatta a teljes projekt formálódását, készülésének körülményeit, és nemcsak az előnyös vagy pozitív dolgokra világított rá, hanem a negatívumokat is bőven kiemelte a sorból. A Naughty Dog pedig most bejelentette, hogyA nemes egyszerűséggel csak Grouned 2: The Making of The Last Of Us Part 2 címre keresztelt mozgóképet már 2016-ban elkezdték forgatni, azonban a Covid kettétörte a terveket, de nem felejtették el a projektet, így pár hónappal ezelőtt újra előásták a felvételeket és hamarosan bemutatják az ezekből készült filmecskét. Pontos dátum még nincs, de egy előzetes már igen:

