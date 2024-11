Közel 4 órányi átvezető lesz az Indiana Jones and the Great Circleben

Több felvétel kerül az Indiana Jones and the Great Circle be, mint egy mozifilmbe: majdnem négy órányi cutscene videót fog tartalmazni, erről Axel Torvenius kreatív igazgató és Jens Andersson dizájnigazgató beszélt.

A MachineGames vezetői egy interjúban beszéltek a MinnMax-szal és az egyik legérdekesebb válaszuk arra vonatkozott, hogy hány átvezető van a játékban. Ez azért merült fel, mert a kalandjáték egyik korai promóciós anyaga lényegében egy 5 perces cutscene volt.A válasz az volt, hogyaz Indy-címben, vagyis sok párbeszédet hallhatunk majd Indiana Jones szinkronszínészétől, Troy Bakertől (Joel, a The Last of Us játékokból), akit a páros nagyon dicsért. Torvenius szerint Baker nagyon jól elkapta kedvenc régészünk "morcosságát" és a meghallgatásokon "padlóra küldte" a többieket.