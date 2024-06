Megmutatta magát az Indiana Jones and the Great Circle

Ezúttal ugyanis több mint 5 percen át láthatjuk mozgásban a legújabb Indiana Jones-kalandot, ami magabiztosan hozza a filmes hangulatot, sőt mi több, az atmoszféra mellett teljesen biztosak lehetünk abban, hogySajnos dátumot továbbra sem kaptunk a játékhoz, azonban az Indiana Jones and the Great Circle még az idei évben megjelenik PC-re és Xbox Series X/S-re egyaránt, ha pedig szívesen megismerkednénk vele közelebbről, az alábbi kedvcsinálónál jobb alternatívát jelenleg aligha találnánk ehhez.

Az Xbox Games Showcase egyik legjobb pillanata volt, amikor a Microsoft megmutatta az Indiana Jones and the Great Circle című videojáték legújabb előzetesét, aminek köszönhetően közelebbről is megismerkedhetünk a kérdéses alkotással.